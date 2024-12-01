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48 очков Девина Букера и Кевина Дюрэнта на двоих принесли «Финиксу» домашнюю победу над «Голден Стэйт»

«Санз» обыграли «Уорриорз» – 113:105.

Лидеры команды защитник Девин Букер и форвард Кевин Дюрэнт набрали 48 очков на двоих.

На счету Букера 27 очков, 8 передач, 3 подбора и 2 перехвата. Защитник реализовал 8 из 20 бросков с игры, 3 из 8 из-за дуги и 8 из 8 штрафных.

В активе Дюрэнта 21 очко, 10 подборов, 3 передачи и 3 блок-шота при 7 из 20 с игры, 3 из 8 из-за дуги и 4 из 6 со штрафной линии.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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