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«Я, Букер, Монк, Адебайо, Дэвис». Де’Аарон Фокс назвал стартовую пятерку университета Кентукки всех времен

Де’Аарон Фокс назвал стартовую пятерку Кентукки всех времен.

Разыгрывающий: Де’Аарон Фокс («Сакраменто»)

Атакующий защитник. Девин Букер («Финикс»)

Легкий форвард: Малик МонкСакраменто»)

Тяжелый форвард: Бэм Адебайо («Майами»)

Центровой: Энтони Дэвис («Лейкерс»)

Фокс не назвал таких игроков, как Шэй Гилджес-Александер, Карл-Энтони Таунс, Демаркус Казинс, Джон Уолл, Рэджон Рондо, Антуан Уокер, Джулиус Рэндл и Шон Кемп.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
logoДе'Аарон Фокс
logoДевин Букер
logoБэм Адебайо
logoНБА
logoСакраменто
университет Кентукки
logoМалик Монк
logoЭнтони Дэвис
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