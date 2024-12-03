«Я, Букер, Монк, Адебайо, Дэвис». Де’Аарон Фокс назвал стартовую пятерку университета Кентукки всех времен

Де’Аарон Фокс назвал стартовую пятерку Кентукки всех времен.

Разыгрывающий: Де’Аарон Фокс («Сакраменто»)

Атакующий защитник. Девин Букер («Финикс»)

Легкий форвард: Малик Монк («Сакраменто »)

Тяжелый форвард: Бэм Адебайо («Майами»)

Центровой: Энтони Дэвис («Лейкерс»)

Фокс не назвал таких игроков, как Шэй Гилджес-Александер, Карл-Энтони Таунс, Демаркус Казинс, Джон Уолл, Рэджон Рондо, Антуан Уокер, Джулиус Рэндл и Шон Кемп.