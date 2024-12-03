«Я, Букер, Монк, Адебайо, Дэвис». Де’Аарон Фокс назвал стартовую пятерку университета Кентукки всех времен
Де’Аарон Фокс назвал стартовую пятерку Кентукки всех времен.
Разыгрывающий: Де’Аарон Фокс («Сакраменто»)
Атакующий защитник. Девин Букер («Финикс»)
Легкий форвард: Малик Монк («Сакраменто»)
Тяжелый форвард: Бэм Адебайо («Майами»)
Центровой: Энтони Дэвис («Лейкерс»)
Фокс не назвал таких игроков, как Шэй Гилджес-Александер, Карл-Энтони Таунс, Демаркус Казинс, Джон Уолл, Рэджон Рондо, Антуан Уокер, Джулиус Рэндл и Шон Кемп.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости