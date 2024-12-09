Дайсон Дэниэлс: «Трудно сдерживать такого, как Йокич. Сегодня он прибил нас»
Серб записал на свой счет 48 очков, 14 подборов и 8 передач в победном матче с «Атлантой» (141:111) в воскресенье.
Йокич в сумме набрал 104 очка во время бэк-ту-бэка. В субботу в активе центрового было 56 очков (рекорд карьеры) в проигранной встрече с «Вашингтоном».
«Трудно сдерживать такого парня. Вы либо позволяете проявить себя ему, а если нет, то хорошая возможность появляется у других парней в его команде. Мы встречали его вдвоем и втроем. Считаю, у нас был правильный план на игру этим вечером, только мы его не реализовали.
Йокич прибил нас. Против такого игрока сложно. Нужно в целом показывать надежную игру, всячески усложнять ему жизнь, не давать врываться под кольцо и делать эти скидки. Сегодня мы были небрежны и не сильно ему помешали, поэтому они осуществили все, что планировали», – резюмировал игрок «Хоукс».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий