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Дайсон Дэниэлс: «Трудно сдерживать такого, как Йокич. Сегодня он прибил нас»

Дайсон Дэниэлс рассказал о роли Николы Йокича на площадке.

Серб записал на свой счет 48 очков, 14 подборов и 8 передач в победном матче с «Атлантой» (141:111) в воскресенье.

Йокич в сумме набрал 104 очка во время бэк-ту-бэка. В субботу в активе центрового было 56 очков (рекорд карьеры) в проигранной встрече с «Вашингтоном».

«Трудно сдерживать такого парня. Вы либо позволяете проявить себя ему, а если нет, то хорошая возможность появляется у других парней в его команде. Мы встречали его вдвоем и втроем. Считаю, у нас был правильный план на игру этим вечером, только мы его не реализовали.

Йокич прибил нас. Против такого игрока сложно. Нужно в целом показывать надежную игру, всячески усложнять ему жизнь, не давать врываться под кольцо и делать эти скидки. Сегодня мы были небрежны и не сильно ему помешали, поэтому они осуществили все, что планировали», – резюмировал игрок «Хоукс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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