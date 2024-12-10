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Жоаким Ноа: «Не говорите мне, что Йокичу безразличен баскетбол. Он просто не стремится быть знаменитым»

Жоаким Ноа поддержал Николу Йокича.

По мнению француза, сдержанный подход центрового «Денвера» вовсе не говорит о его безразличии к игре.

«Джокер – мой любимый игрок. Обожаю смотреть, как он играет.

Не говорите мне, что Джокеру безразличен баскетбол. Невозможно играть на таком уровне, если вам все равно. Посмотрите за ним, за тем, насколько о вовлечен во время тайм-аутов. Он активен, он разговаривает со своими товарищами по команде, он хочет побеждать.

Люди думают, что ему все равно, ну а мне кажется, что он не стремится быть знаменитым», – считает бывший игрок НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Young Man and The Three
logoНикола Йокич
logoДенвер
logoЖоаким Ноа
logoНБА
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