Страница Леброна Джеймса на Basketball Reference – самая просматриваемая в 47 из 50 штатов США.
Basketball Reference представил самые популярные страницы игроков в 2024 году.
Страница Леброна Джеймса («Лейкерс») набрала наибольшее количество просмотров в 47 из 50 штатов США.
Никола Йокич («Денвер») лидирует в Колорадо, Яннис Адетокумбо («Милуоки») – в Висконсине, Джейсон Тейтум («Бостон») – в Массачусетсе.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Basketball Reference в соцсети X
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