«У лучшего игрока всех времен теперь есть гимн». В сети появился рэп-клип Николы Йокича

Пользователь Maculate в соцсети X выложил рэп-клип Николы Йокича.

«Никола Йокич никогда бы не записал собственную рэп-песню, поэтому за последние 5 недель я сделал это за него. Представляю вам: Sombor Shufflin.

Лучший игрок всех времен получил в этом месяце кроссовки и книгу, а теперь у него есть гимн», – написал Maculate.