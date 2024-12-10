«У лучшего игрока всех времен теперь есть гимн». В сети появился рэп-клип Николы Йокича
Пользователь Maculate в соцсети X выложил рэп-клип Николы Йокича.
«Никола Йокич никогда бы не записал собственную рэп-песню, поэтому за последние 5 недель я сделал это за него. Представляю вам: Sombor Shufflin.
Лучший игрок всех времен получил в этом месяце кроссовки и книгу, а теперь у него есть гимн», – написал Maculate.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Maculate в соцсети X
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