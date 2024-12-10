Эй Джей Дибанца будет выступать за университет Бригама Янга

Эй Джей Дибанца согласился играть за BYU в следующем сезоне.

По прогнозам ESPN, 17-летний форвард будет главным претендентом на 1-й номер драфта-НБА 2026 года. Дибанца считается одним из самых перспективных фланговых игроков за последние пять лет.

За университет Бригама Янга выступает российский защитник Егор Демин , занимающий 7-е место в рейтинге вероятных участников драфта-2025 по версии ESPN.