Эй Джей Дибанца будет выступать за университет Бригама Янга
Эй Джей Дибанца согласился играть за BYU в следующем сезоне.
По прогнозам ESPN, 17-летний форвард будет главным претендентом на 1-й номер драфта-НБА 2026 года. Дибанца считается одним из самых перспективных фланговых игроков за последние пять лет.
За университет Бригама Янга выступает российский защитник Егор Демин, занимающий 7-е место в рейтинге вероятных участников драфта-2025 по версии ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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