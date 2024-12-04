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Егор Демин – второй в рейтинге участников драфта НБА-2025 по версии эксперта The Athletic Сэма Весени

Сэм Весени поставил Егора Демина на 2-е место в рейтинге драфта НБА-2025.

Первое место в рейтинге занимает форвард из университета Дьюк Купер Флэгг.

«Демин — еще один игрок, который очень выделяется. Если бы я сейчас делал ставки на игрока, который может сместить Купера Флэгга с первого места, я выбрал бы Демина. Почему? Его умение отдавать передачи и обрабатывать мяч не просто высокого уровня, оно высококлассное. Оно уникальное. Он видит игру с невероятно ясным пониманием, которое исходит от элитных распасовщиков лиги. У него невероятное видение площадки, чем он очень похож на Джоша Гидди, который с высоким ростом невероятно читает игру на всей площадке.

То, что делает Демина немного более опасным, чем Гидди (которого я считал скорее потенциальным игроком лотерейного уровня в 2021 году), — это его атлетизм. Он немного более плавный. Но он также выполняет передачи на элитном уровне. Он придает мячу настоящую скорость, когда это необходимо, а также может делать передачи и правой, и левой рукой с ведения с любой точки площадки. Самое главное, что мяч всегда попадает к партнеру в удобное положение для броска. Демин в среднем делает более шести передач за матч при соотношении три передачи к одной потере», – пишет эксперт The Athletic Сэм Весени.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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Купер Флэгг
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