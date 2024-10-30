Эй Джей Дибанца: «Моя единственная цель – Зал славы»

Эй Джей Дибанца намерен стать одним из величайших игроков в истории.

«Я мыслю масштабно. Зал славы. Зал славы — моя единственная цель. Если ты стал членом Зала славы, ты официально признан. Это моя главная цель.

Конечно, я с нетерпением жду всего этого: своего первого матча, своего последнего матча, первого Матча всех звезд, первого чемпионского титула. Всего первого. Но Зал славы — это главная цель», – заявил 17-летний форвард на подкасте Пола Джорджа.