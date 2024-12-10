Владимир Демин: «Егор получил повреждение в начале игры с Провиденсом. Восстановление займет несколько недель»

Владимир Демин рассказал о нынешнем состоянии Егора Демина.

3 декабря Бригам Янг с Деминым в составе крупно уступил Провиденсу. 18-летний баскетболист набрал 6 очков при 0 из 10 с игры и 6 из 6 с линии штрафных за 22 минуты.

По словам Владимира Демина, российский разыгрывающий в той игре получил травму.

«От Егора многое зависит в команде, и, конечно же, он недоволен своей игрой в последнем матче. Сейчас образовался небольшой перерыв и есть возможность разобрать ошибки, продолжить готовиться к играм в конференции, ведь для этого и нужны предсезонные матчи.

Егору предстоит еще восстановиться от повреждения, полученного в начале игры с университетом Провиденс, по словам врачей, это займет несколько недель», – заявил Демин.