Кевин Дюрэнт может вернуться в пятницу в матче против «Юты»

Возвращение Кевина Дюрэнта ожидается на этой неделе.

Звездный форвард «Финикса » выбыл из строя на прошлой неделе с растяжением связок левого голеностопного сустава.

Как сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания, Дюрэнт может вернуться в пятницу в гостевом матче против «Юты» или в воскресенье в домашней встрече с «Портлендом ».