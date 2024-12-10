Кевин Дюрэнт может вернуться в пятницу в матче против «Юты»
Возвращение Кевина Дюрэнта ожидается на этой неделе.
Звездный форвард «Финикса» выбыл из строя на прошлой неделе с растяжением связок левого голеностопного сустава.
Как сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания, Дюрэнт может вернуться в пятницу в гостевом матче против «Юты» или в воскресенье в домашней встрече с «Портлендом».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости