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Кевин Дюрэнт может вернуться в пятницу в матче против «Юты»

Возвращение Кевина Дюрэнта ожидается на этой неделе.

Звездный форвард «Финикса» выбыл из строя на прошлой неделе с растяжением связок левого голеностопного сустава.

Как сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания, Дюрэнт может вернуться в пятницу в гостевом матче против «Юты» или в воскресенье в домашней встрече с «Портлендом».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
logoКевин Дюрэнт
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травмы
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