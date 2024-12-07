«На 100 процентов за Леброна». Паоло Банкеро рассказал, почему Джеймс – его любимый игрок в НБА
Паоло Банкеро признался, почему Леброн Джеймс – его любимый игрок в НБА.
«Да, я на 100 процентов за Леброна.
Всегда был за Леброна. Всегда называл его, Кармело Энтони, а затем Кевина Дюрэнта. Помню, как в детстве видел Леброна и Кармело по телевизору, и с тех пор одержим ими.
Карьера Леброна подходит к концу. Поскольку он не в Восточной конференции, мы играем с ним дважды в год. Поэтому стараюсь дорожить этими матчами.
В первых двух сезонах у меня вообще не было хороших матчей против «Лейкерс», пока не сыграл против них в третий раз в Орландо. Мы победили, и я провел хороший матч. Было здорово. Жаль, что у меня не было хороших матчей в Лос-Анджелесе. Хочется соответствовать Леброну», – сказал форвард «Орландо».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Andscape
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости