«На 100 процентов за Леброна». Паоло Банкеро рассказал, почему Джеймс – его любимый игрок в НБА

Паоло Банкеро признался, почему Леброн Джеймс – его любимый игрок в НБА.

«Да, я на 100 процентов за Леброна.

Всегда был за Леброна. Всегда называл его, Кармело Энтони , а затем Кевина Дюрэнта . Помню, как в детстве видел Леброна и Кармело по телевизору, и с тех пор одержим ими.

Карьера Леброна подходит к концу. Поскольку он не в Восточной конференции, мы играем с ним дважды в год. Поэтому стараюсь дорожить этими матчами.

В первых двух сезонах у меня вообще не было хороших матчей против «Лейкерс », пока не сыграл против них в третий раз в Орландо. Мы победили, и я провел хороший матч. Было здорово. Жаль, что у меня не было хороших матчей в Лос-Анджелесе. Хочется соответствовать Леброну», – сказал форвард «Орландо ».