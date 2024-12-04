Кевин Дюрэнт пропустит как минимум одну неделю с растяжением связок
Кевин Дюрэнт выбыл из строя как минимум на неделю.
Звездный форвард «Финикса» получил растяжение связок левого голеностопного сустава и пройдет повторное обследование через неделю.
Дюрэнт травмировался во время матча против «Сан-Антонио», наступив на ногу Джулиана Шэмпени. До вынужденной замены Дюрэнт успел набрать 13 очков при 5 из 8 с игры.
В этом сезоне Дюрэнт в среднем набирает 25,8 очка, делает 6,7 подбора и 3,1 передачи, реализуя 53,6% бросков с игры и 44,9% трехочковых.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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