Кевин Дюрэнт пропустит как минимум одну неделю с растяжением связок

Кевин Дюрэнт выбыл из строя как минимум на неделю.

Звездный форвард «Финикса » получил растяжение связок левого голеностопного сустава и пройдет повторное обследование через неделю.

Дюрэнт травмировался во время матча против «Сан-Антонио», наступив на ногу Джулиана Шэмпени. До вынужденной замены Дюрэнт успел набрать 13 очков при 5 из 8 с игры.

В этом сезоне Дюрэнт в среднем набирает 25,8 очка, делает 6,7 подбора и 3,1 передачи, реализуя 53,6% бросков с игры и 44,9% трехочковых.