Кевин Дюрэнт получил травму голеностопа по ходу матча со «Сперс»
Кевин Дюрэнт не смог доиграть матч с «Сан-Антонио» из-за травмы.
Звездный форвард «Финикса» отправился в раздевалку незадолго до завершения второй четверти с растяжением связок левого голеностопа и не возвращался в игру.
Дюрэнт получил повреждение, наступив на ногу Джулиана Шэмпени. До вынужденной замены Кевин успел набрать 13 очков при 5 из 8 с игры.
Несмотря на потерю лидера, «Санз» победили во встрече Кубка НБА со счетом 104:93.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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