Кевин Дюрэнт получил травму голеностопа по ходу матча со «Сперс»

Кевин Дюрэнт не смог доиграть матч с «Сан-Антонио» из-за травмы.

Звездный форвард «Финикса » отправился в раздевалку незадолго до завершения второй четверти с растяжением связок левого голеностопа и не возвращался в игру.

Дюрэнт получил повреждение, наступив на ногу Джулиана Шэмпени. До вынужденной замены Кевин успел набрать 13 очков при 5 из 8 с игры.

Несмотря на потерю лидера, «Санз» победили во встрече Кубка НБА со счетом 104:93.