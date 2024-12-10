Команды НБА проявляют интерес к Джерами Гранту, Анферни Саймонсу и Роберту Уильямсу
«Портленд» может обменять Джерами Гранта, Анферни Саймонса или Роберта Уильямса.
Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
«По словам источников, несколько команд начали выражать интерес к опытным игрокам «Портленда» — Джерами Гранту, Анферни Саймонсу и Роберту Уильямсу. «Блэйзерс» принимают решения по составу», – пишет Чарания.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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