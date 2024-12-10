Команды НБА проявляют интерес к Джерами Гранту, Анферни Саймонсу и Роберту Уильямсу

«Портленд» может обменять Джерами Гранта, Анферни Саймонса или Роберта Уильямса.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«По словам источников, несколько команд начали выражать интерес к опытным игрокам «Портленда » — Джерами Гранту , Анферни Саймонсу и Роберту Уильямсу . «Блэйзерс» принимают решения по составу», – пишет Чарания.