Леброн Джеймс пропустил первый матч в сезоне

«Лейкерс» пришлось сыграть без Леброна Джеймса.

Звездный форвард «Лейкерс » в воскресенье пропустил свою первую игру в сезоне из-за болей в левой стопе. Он не смог выйти на площадку во встрече с «Блэйзерс».

39-летний Джеймс впервые почувствовал дискомфорт в стопе во время проигранного матча с «Майами» в среду.

В пятницу Джеймс отыграл рекордные для себя в сезоне-24/25 43 минуты в проигранном в дополнительной 5-минутке матче против «Атланты», набрав 39 очков (14 из 25 с игры), 11 передач, 10 подборов и 3 блок-шота.

В среднем за сезон Джеймс набирает 23,0 очка при 49,5% с игры (35,9% из-за дуги), 9,1 передачи и 8,0 подбора.