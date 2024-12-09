Леброн Джеймс пропустил первый матч в сезоне
«Лейкерс» пришлось сыграть без Леброна Джеймса.
Звездный форвард «Лейкерс» в воскресенье пропустил свою первую игру в сезоне из-за болей в левой стопе. Он не смог выйти на площадку во встрече с «Блэйзерс».
39-летний Джеймс впервые почувствовал дискомфорт в стопе во время проигранного матча с «Майами» в среду.
В пятницу Джеймс отыграл рекордные для себя в сезоне-24/25 43 минуты в проигранном в дополнительной 5-минутке матче против «Атланты», набрав 39 очков (14 из 25 с игры), 11 передач, 10 подборов и 3 блок-шота.
В среднем за сезон Джеймс набирает 23,0 очка при 49,5% с игры (35,9% из-за дуги), 9,1 передачи и 8,0 подбора.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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