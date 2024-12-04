Егор Демин занимает 4-е место в мок-драфте nbadraftpoint
Представлена ранняя версия мок-драфта НБА от nbadraftpoint .
18-летний россиянин Егор Демин из команды университета Бригама Янга расположен на 4-м месте в рейтинге потенциальных новичков НБА следующего года.
«Долго раздумывал, но вот мой первый официальный мок-драфта на начало сезона. Безумно сложный рейтинг для создания, с кучей талантливых новичков, которые, вполне возможно, выставят свои кандидатуры на драфт после сильного начала сезона», – отмечается в аккаунте nbadraftpoint.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: nbadraftpoint
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