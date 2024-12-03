Эксперт Джонатан Гивони: «Егору Демину важно демонстрировать большую готовность оказывать влияние на игру в ключевые моменты»
«BYU отправляется на свой первый настоящий выездной матч сезона и встретится с университетом Провиденс во вторник в противостоянии, на котором будут присутствовать несколько руководителей НБА.
Демин, 11-й номер в Топ-100 ESPN, попытается реабилитироваться после довольно пассивных выступлений против Миссисипи и Штата Северной Каролины в прошлые выходные, когда он выглядел более ограниченным как созидатель, чем в более легкой части расписания BYU.
Потрясающее видение площадки Демина и креативность в передачах проявляются каждый раз, когда он находится на паркете, но он склонен иногда играть с тормозами. Довольно много профессиональных скаутов будут следить за тем, как растет предполагаемый пик в Топ-10, поскольку он явно обладает редким даром с его ростом в 206 сантиметров и отсутствием эгоизма, но в будущем ему важно демонстрировать большую готовность оказывать влияние на игру в ключевые моменты», – пишет эксперт ESPN Джонатан Гивони.
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