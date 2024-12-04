NCAA. «Кугарс» Егора Демина крупно проиграли «Фрайарс». У россиянина 0 из 10 с игры
Сегодня университет Бригама Янга играл в гостях против университета Провиденс.
Команда российского разыгрывающего Егора Демина потерпела крупное поражение – 64:83. 18-летний баскетболист набрал 6 очков при 0 из 10 с игры и 6 из 6 с линии штрафных за 22 минуты.
Университет Провиденс – Университет Бригама Янга – 83:64 (46:34, 37:30)
ПРОВИДЕНС: Абдур-Рахим (21 + 5 подборов)
БРИГАМ ЯНГ: Бэйкер (16), Демин (6 + 3 подбора + 2 передачи)
4 декабря. 4.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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