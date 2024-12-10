Габриэль Лундберг вряд ли поможет «Партизану» в оставшихся матчах года из-за травмы
Габриэль Лундберг выбыл из строя.
Защитник «Партизана», скорее всего, не выйдет на площадку в оставшихся матчах календарного года из-за разрыва мышцы бедра.
Ожидается, что восстановление займет еще как минимум 2 недели.
В этом сезоне датчанин в среднем набирает 8,8 очка, 2,8 подбора и 2,5 передачи за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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