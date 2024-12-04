Омер Юртсевен пропустит матч против «Партизана» из-за болезни
«Панатинаикос» сыграет против «Партизана» без Омера Юртсевена.
Турецкий центровой не сможет принять участие во встрече из-за болезни. Игрок не поехал в Белград на матч 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
26-летний центровой сыграл всего две минуты в матче 13-го тура против «Барселоны» во вторник. Он не реализовал свой единственный бросок и совершил две потери с двумя фолами, а также сделал один подбор.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости