Омер Юртсевен пропустит матч против «Партизана» из-за болезни

«Панатинаикос» сыграет против «Партизана» без Омера Юртсевена.

Турецкий центровой не сможет принять участие во встрече из-за болезни. Игрок не поехал в Белград на матч 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги .

26-летний центровой сыграл всего две минуты в матче 13-го тура против «Барселоны» во вторник. Он не реализовал свой единственный бросок и совершил две потери с двумя фолами, а также сделал один подбор.