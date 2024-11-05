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Карлик Джонс снова повредил левый голеностоп. Он покинул площадку на 2-й минуте матча с ФМП

Карлик Джонс снова повредил левый голеностоп.

Разыгрывающий «Партизана» покинул площадку во время матча Адриатической лиги с ФМП (91:64) в понедельник всего через 1:13 после стартового спорного.

Сообщается, что такое решение было мерой предосторожности, чтобы избежать дальнейшего ухудшения.

Почти две недели назад Джонс травмировал левый голеностоп, но вернулся в строй раньше, чем ожидалось. 

Участие Карлика в выездном матче Евролиги с «Парижем» в четверг пока находится под вопросом.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Mozzart Sport
травмы
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Карлик Джонс
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