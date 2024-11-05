Карлик Джонс снова повредил левый голеностоп. Он покинул площадку на 2-й минуте матча с ФМП

Карлик Джонс снова повредил левый голеностоп.

Разыгрывающий «Партизана » покинул площадку во время матча Адриатической лиги с ФМП (91:64) в понедельник всего через 1:13 после стартового спорного.

Сообщается, что такое решение было мерой предосторожности, чтобы избежать дальнейшего ухудшения.

Почти две недели назад Джонс травмировал левый голеностоп, но вернулся в строй раньше, чем ожидалось.

Участие Карлика в выездном матче Евролиги с «Парижем» в четверг пока находится под вопросом.