Карлик Джонс снова повредил левый голеностоп. Он покинул площадку на 2-й минуте матча с ФМП
Карлик Джонс снова повредил левый голеностоп.
Разыгрывающий «Партизана» покинул площадку во время матча Адриатической лиги с ФМП (91:64) в понедельник всего через 1:13 после стартового спорного.
Сообщается, что такое решение было мерой предосторожности, чтобы избежать дальнейшего ухудшения.
Почти две недели назад Джонс травмировал левый голеностоп, но вернулся в строй раньше, чем ожидалось.
Участие Карлика в выездном матче Евролиги с «Парижем» в четверг пока находится под вопросом.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Mozzart Sport
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