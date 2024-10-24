Карлик Джонс выбыл на 10 дней с растяжением связок голеностопного сустава

Карлик Джонс получил растяжение связок голеностопного сустава.

Разыгрывающий «Партизана » травмировался во время четвертой четверти вчерашнего домашнего матча против «Виртуса » в рамках 5-го тура Евролиги (69:70). Игрок покинул арену, хромая.

По неофициальной информации ряда сербских СМИ, обследование выявило растяжение связок голеностопного сустава. Ожидается, что Джонс пропустит около 10 дней.

Это означает, что южносуданский защитник пропустит матч Адриатической лиги против КРКА, а также встречи с «Монако» и «Фенербахче» в рамках Евролиги .