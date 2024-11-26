Мозес Райт попал в больницу с симптомами респираторной инфекции
Мозес Райт может пропустить матч против «Партизана» из-за инфекции.
Центровой греческого «Олимпиакоса» Мозес Райт был доставлен в местную больницу с симптомами респираторной инфекции. Игрок пройдет обследование и начнет лечение в ближайшие дни.
На данный момент его участие в матче 12-го тура Евролиги против «Партизана» находится под вопросом.
Эван Фурнье пропустил тренировку «Олимпиакоса» из-за болезни. Тайлер Дорси собирается вернуться на площадку после пропуска последнего раунда из-за тендинита тазобедренного сустава.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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