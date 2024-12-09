Джей Джей Редик: «Мне комфортно выпускать Гэйба Винсента на площадку»

Гэйб Винсент может чаще появляться в старте «Лейкерс».

«Главное, что у него есть, – это жесткость в защите, он играл агрессивно весь этот сезон. Не пропускает свои возможности. Просто он недостаточно вовлечен, когда является третьим разыгрывающим, если вы понимаете, о чем я. В отличие от вариантов, когда он начинает с мячом или хотя бы является вторым.

Мне комфортно выставлять его на площадку», – заявил главный тренер «Лейкерс ».

Защитник набирает 3,8 очка и 1,1 подбора за 19 минут в среднем в этом сезоне. Винсент выходил в стартовой пятерке в трех матчах.