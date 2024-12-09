Джей Джей Редик: «Мне комфортно выпускать Гэйба Винсента на площадку»
Гэйб Винсент может чаще появляться в старте «Лейкерс».
«Главное, что у него есть, – это жесткость в защите, он играл агрессивно весь этот сезон. Не пропускает свои возможности. Просто он недостаточно вовлечен, когда является третьим разыгрывающим, если вы понимаете, о чем я. В отличие от вариантов, когда он начинает с мячом или хотя бы является вторым.
Мне комфортно выставлять его на площадку», – заявил главный тренер «Лейкерс».
Защитник набирает 3,8 очка и 1,1 подбора за 19 минут в среднем в этом сезоне. Винсент выходил в стартовой пятерке в трех матчах.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Lakers Nation
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости