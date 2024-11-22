Гэйб Винсент во второй раз в новом сезоне выдал линейку 0+0+0+0+0

В клубе Тони Снелла пополнение .

Защитник «Лейкерс » Гэйб Винсент по итогам матча с «Мэджик» (118:119) не отметился в протоколе по основным статистическим показателям: 0 очков (0 из 0 с игры), 0 подборов, 0 передач, 0 перехватов и 0 блок-шотов за 14 минут.

Винсент во второй раз в новом сезоне выдал линейку 0+0+0+0+0. Ранее это случилось в матче с «Мемфисом» 14 ноября.