Инсайдер Йован Буха: «Думаю, что «Лейкерс» предложат за Йонаса Валанчюнаса Гэйба Винсента и пик первого раунда»

«Лейкерс» могут выменять Йонаса Валанчюнаса за Гэйба Винсента и пик 1-го раунда.

«Я бы сказал, что Йонас , вероятно, самый реалистичный вариант, просто потому что летом он был в списке Леброна, и я думаю, что «Вашингтон » собирается его обменять. Вопрос только в том, куда. Ходит много слухов о том, что он может перейти в «Лейкерс».

Думаю, что «Лейкерс » предложат за него Гэйба Винсента и пик первого раунда. Уверен, что «Лейкерс» будут бороться за то, чтобы пик был защищен в лотерее или в Топ-15», – сказал инсайдер The Athletic.