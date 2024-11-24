Инсайдер Йован Буха: «Думаю, что «Лейкерс» предложат за Йонаса Валанчюнаса Гэйба Винсента и пик первого раунда»
«Лейкерс» могут выменять Йонаса Валанчюнаса за Гэйба Винсента и пик 1-го раунда.
«Я бы сказал, что Йонас, вероятно, самый реалистичный вариант, просто потому что летом он был в списке Леброна, и я думаю, что «Вашингтон» собирается его обменять. Вопрос только в том, куда. Ходит много слухов о том, что он может перейти в «Лейкерс».
Думаю, что «Лейкерс» предложат за него Гэйба Винсента и пик первого раунда. Уверен, что «Лейкерс» будут бороться за то, чтобы пик был защищен в лотерее или в Топ-15», – сказал инсайдер The Athletic.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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