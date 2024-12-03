«Лейкерс» могут выменять Йонаса Валанчюнаса на Гэйба Винсента и пики второго раунда
«Лейкерс» по-прежнему считаются претендентом на Йонаса Валанчюнаса.
Как пишет обозреватель HoopsHypе Майкл Скотто, калифорнийский клуб может заполучить центрового «Вашингтона», отдав взамен защитника Гэйба Винсента и пики второго раунда.
Винсент в прошлом году подписал с «Лейкерс» 3-летний контракт на 33 миллиона долларов.
32-летний Валанчюнас в среднем набирает 12,0 очка (58% с игры), 7,6 подбора и 2,2 передачи за «Уизардс» в этом сезоне. Литовец в межсезонье-2024 заключил 3-летнее соглашение на 30,2 миллиона.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: HoopsHype
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