«Лейкерс» могут выменять Йонаса Валанчюнаса на Гэйба Винсента и пики второго раунда

«Лейкерс» по-прежнему считаются претендентом на Йонаса Валанчюнаса.

Как пишет обозреватель HoopsHypе Майкл Скотто, калифорнийский клуб может заполучить центрового «Вашингтона», отдав взамен защитника Гэйба Винсента и пики второго раунда.

Винсент в прошлом году подписал с «Лейкерс» 3-летний контракт на 33 миллиона долларов.

32-летний Валанчюнас в среднем набирает 12,0 очка (58% с игры), 7,6 подбора и 2,2 передачи за «Уизардс» в этом сезоне. Литовец в межсезонье-2024 заключил 3-летнее соглашение на 30,2 миллиона.