Майкл Мэлоун о 104 очках Йокича во время бэк-ту-бэка: «Меня восхищает его умственная и физическая выносливость»

Майкл Мэлоун отдал должное Николе Йокичу.

Серб записал на свой счет 48 очков, 14 подборов и 8 передач в победном матче с «Атлантой» (141:111) в воскресенье.

Йокич в сумме набрал 104 очка во время бэк-ту-бэка. В субботу в активе центрового было 56 очков (рекорд карьеры) в проигранной встрече с «Вашингтоном».

«Не могу сказать, что я удивлен, потому что у меня была и есть привилегия наблюдать за этим парнем с лучшего места в зале на протяжении 10 лет. И сегодня я наблюдал, как он устраивает выдающийся перфоманс второй вечер подряд. Как бы мы ни нагружали его, он никогда не отказывается и не уходит от этого, никогда не жалуется. Меня восхищает его умственная и физическая выносливость.

Мы тут шутили на днях. Люди ведь говорят: «О, Джокер не в форме». Поверьте, невозможно делать то, что он делает, если вы не в форме. Это и правда нереально

Способен ли Никола стать победителем атлетического состязания? Нет. Но у него есть выносливость. И что действительно поражает в этой его линейке 48-14-8, так это то, насколько он эффективен. Я имею в виду, он не из тех парней, которые выдают безумные цифры, охотясь за статистикой и совершая плохие броски. Он делает все это, играя на команду. Возможность тренировать и наблюдать за ним каждый вечер – это привилегия. Я никогда не воспринимаю это как должное», – заявил главный тренер «Наггетс».