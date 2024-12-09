  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Майкл Мэлоун о 104 очках Йокича во время бэк-ту-бэка: «Меня восхищает его умственная и физическая выносливость»
4

Майкл Мэлоун о 104 очках Йокича во время бэк-ту-бэка: «Меня восхищает его умственная и физическая выносливость»

Майкл Мэлоун отдал должное Николе Йокичу.

Серб записал на свой счет 48 очков, 14 подборов и 8 передач в победном матче с «Атлантой» (141:111) в воскресенье.

Йокич в сумме набрал 104 очка во время бэк-ту-бэка. В субботу в активе центрового было 56 очков (рекорд карьеры) в проигранной встрече с «Вашингтоном».

«Не могу сказать, что я удивлен, потому что у меня была и есть привилегия наблюдать за этим парнем с лучшего места в зале на протяжении 10 лет. И сегодня я наблюдал, как он устраивает выдающийся перфоманс второй вечер подряд. Как бы мы ни нагружали его, он никогда не отказывается и не уходит от этого, никогда не жалуется. Меня восхищает его умственная и физическая выносливость.

Мы тут шутили на днях. Люди ведь говорят: «О, Джокер не в форме». Поверьте, невозможно делать то, что он делает, если вы не в форме. Это и правда нереально

Способен ли Никола стать победителем атлетического состязания? Нет. Но у него есть выносливость. И что действительно поражает в этой его линейке 48-14-8, так это то, насколько он эффективен. Я имею в виду, он не из тех парней, которые выдают безумные цифры, охотясь за статистикой и совершая плохие броски. Он делает все это, играя на команду. Возможность тренировать и наблюдать за ним каждый вечер – это привилегия. Я никогда не воспринимаю это как должное», – заявил главный тренер «Наггетс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoДенвер
logoНБА
logoНикола Йокич
logoМайкл Мэлоун
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кендрик Перкинс: «Майка Мэлоуна в течение семи лет уничтожают, когда Йокича нет на площадке»
74 декабря, 15:36
Кевин Гарнетт: «Вся команда «Наггетс» сейчас занята непонятно чем. Я не вижу у них лидеров»
729 ноября, 04:48
Майкл Мэлоун о рекорде Уэстбрука: «Нельзя ничего оправдать, когда вас вынесли и опозорили»
426 ноября, 07:42
Никола Йокич о «-27» от «Никс»: «Иногда полезно получить удар по лицу, чтобы проснуться и прийти в себя»
326 ноября, 07:21
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Брайан Уиндхорст сомневается, что Леброн Джеймс захочет покинуть «Лейкерс» ради «Голден Стэйт»
139 минут назад
Пол Пирс о «Вашингтоне»: «Это позор. Им надо что-то предпринимать и менять культуру»
3сегодня, 10:24
Тайлер Хирро о 3-матчевой серии побед «Хит»: «Цель – выиграть чемпионат. И сейчас мы начинаем вырабатывать правильные вещи, которые помогут в апреле и мае»
2сегодня, 08:12
Брэндон Миллер и Амен Томпсон – в подборке лучших моментов матчей НБА 8 декабря
1сегодня, 07:29Видео
Карданахишвили, Чадов, Торопов, Кантер и Мун – в символической пятерке недели Лиги ВТБ
1сегодня, 07:20
Майк Браун 26 раз повторил «владение за владением» во время пресс-конференции
16сегодня, 06:53Видео
Единая лига ВТБ. «Автодор» – УНИКС, «Пари Нижний Новгород» примет «Самару»
1сегодня, 06:38
Патрик Беверли пропустит 6 недель из-за травмы бедра
сегодня, 05:41
Премьер-лига. Женщины. «Енисей» – «Надежда», «Самара» примет «Спарту энд К»
сегодня, 05:34
Джоэл Эмбиид вернулся в строй и оформил дабл-дабл – 31 очко и 12 подборов против «Чикаго»
2сегодня, 05:27Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Дайсон Дэниэлс: «Трудно сдерживать такого, как Йокич. Сегодня он прибил нас»
24 минуты назад
Сергей Кущенко: «Уровень баскетбола 3х3 в России значительно вырос»
59 минут назад
Чемпионат Греции. ПАОК сыграет с «Промитеасом»
сегодня, 10:32
Чемпионат Турции. «Галатасарай» сыграет с «Яловаспором»
сегодня, 10:29
Андрей Кириленко принял участие в заседании Центрального Бюро ФИБА. Он рассказал о ситуации с приглашением сборной Колумбии на Кубок Дружбы
2сегодня, 09:55
Адриатическая лига. «Сплит» – КРКА, «Црвена Звезда» встретится с «Цибоной»
сегодня, 09:08
«Филадельфия» не планирует обменивать Гершона Ябуселе
6сегодня, 08:59
Скут Хендерсон забросил со своей половины под сирену в матче с «Лейкерс»
2сегодня, 08:39Видео
Крис Пол о выступлении за «Сан-Антонио»: «Потрясающе. Болельщики, персонал, команда. Первоклассная организация»
1сегодня, 07:58
Стив Керр о жесте Грина: «Он не Стеф Карри, но получилась достойная пародия»
6сегодня, 07:29Видео