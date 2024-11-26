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Никола Йокич о «-27» от «Никс»: «Иногда полезно получить удар по лицу, чтобы проснуться и прийти в себя»

Никола Йокич отреагировал на разгром от «Никс» (118:145).

Главный тренер «Наггетс» Майкл Мэлоун после матча раскритиковал лидеров команды.

«Рассел был в порядке, но мне нужно больше. Мне нужно, чтобы Никола Йокич был в порядке, Джамал Мюррэй был в порядке, для начала», – заявил Мэлоун.

«Я думаю, он прав. Мы постоянно уходим на большой перерыв с «-20». Нам нужно осознать, что если мы плохо разогреваемся, спим в начале матча или просто недостаточно усердно играем, то ничего хорошего не будет. Не знаю, что это такое, но коллективно мы должны лучше с этим справляться.

«Никс» сегодня просто были лучше: прорывали нашу оборону, попадали. Нас сегодня не было на площадке. Но из подобных матчей всегда можно чему-то научиться. Мы должны присмотреться к тому, что они сделали, потому что другие команды тоже это видят и будут пытаться это повторить. Мы можем чему-то научиться по итогам этой встречи. А еще иногда полезно получить удар по лицу, знаете, просто чтобы проснуться и прийти в себя», – заявил центровой «Денвера».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: DNVR Nuggets
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