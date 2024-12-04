Кендрик Перкинс: «Майка Мэлоуна в течение семи лет уничтожают, когда Йокича нет на площадке»

Кендрик Перкинс раскритиковал главного тренера «Денвера» Майкла Мэлоуна.

«Майка Мэлоуна в течение семи лет уничтожают, когда Йокича нет на площадке.

Мы задаемся вопросом, сможет ли он когда-нибудь создать систему или ротацию, которая не будет уничтожатся, когда Йокич не играет? Раньше были травмы, но ничего не изменилось.

Аарон Гордон, Расселл Уэстбрук, Майкл Портер, Джамал Мюррэй, и «Голден Стэйт» совершает рывок 10-0», – написал эксперт ESPN на своей странице в соцсети X.