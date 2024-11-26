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Майкл Мэлоун о рекорде Уэстбрука: «Нельзя ничего оправдать, когда вас вынесли и опозорили»

Майкл Мэлоун отреагировал на разгром от «Никс» (118:145).

Специалист заявил, что карьерный рекорд Расселла Уэстбрука по набранным очкам за четверть (24 в четвертой) не сгладит его общее впечатление от игры.

«Нет, черт возьми, нет, это ничего не оправдывает. Нельзя ничего оправдать, когда вас опозорили. Нельзя забыть, когда тебе привезли 145 очков. Нельзя оправдаться, когда ты не выкладывался на площадке, не приложил усилий. Я ничего не забуду и не оправдаю.

Да, Рассел Уэстбрук старается завести партнеров, не молчит. Но нам нужно больше, не только Рассел Уэстбрук. Мне нужен Никола Йокич. Мне нужен Джамал Мюррэй. Мне нужно, чтобы парни, которые вышли в стартовом составе, вели себя громко, а нас сегодня просто вынесли. Нас возили на протяжении четырех четвертей, то же самое произошло в первой половине против «Далласа». Итак, позади уже 16 матчей, а мы говорим об усилиях, о необходимости выкладываться на площадке. Мы говорим о физической борьбе», – сказал главный тренер «Наггетс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Denver Sports
logoНБА
logoМайкл Мэлоун
logoНикола Йокич
logoНью-Йорк
logoРасселл Уэстбрук
logoДжамал Мюррэй
logoДенвер
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