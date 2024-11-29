Кевин Гарнетт: «Вся команда «Наггетс» сейчас занята непонятно чем. Я не вижу у них лидеров»

Кевин Гарнетт и Пол Пирс обсудили проблемы «Наггетс» в своем подкасте.

Гарнетт: Я не вижу у них лидеров. Уэстбрук, возможно, единственный лидер. Вся команда «Наггетс» сейчас занята непонятно чем.

Пирс: Говорю вам, это проблема, когда у вас чемпионская команда, но вы отпускаете игроков. Потеря Кентавиуса Колдуэлл-Поупа , потеря Брюса Брауна годом ранее, дядюшки Джеффа [Грина]. Это ослабляет команду. Это также пагубно влияет на раздевалку.

Главный тренер «Денвера » Майкл Мэлоун после разгрома от «Никс» раскритиковал ведущих игроков команды.

«Да, Расселл Уэстбрук старается завести партнеров, не молчит. Но нам нужно больше, не только Расселл Уэстбрук. Мне нужен Никола Йокич. Мне нужен Джамал Мюррэй. Мне нужно, чтобы парни, которые вышли в стартовом составе, вели себя громко», – заявил Мэлоун.

Гарнетт: Все это выставляется напоказ. Теперь все это выставляется напоказ... Два лучших игрока [Йокич и Мюррэй] не являются лидерами с точки зрения влияния на коллектив. Я вижу, как Джокер произносит какие-то слова, но, как мне кажется, он ведет команду только своей игрой.

Бро, когда ты лучший игрок, ты набираешь очки, тебе придется еще и что-то говорить. Особенно, если не делаешь того, чего я от тебя ожидают. Йокич и Мюррэй должны обозначить свое присутствие. «Наггетс» не выглядят чемпионской командой, которую я когда-то видел.