Кендрик Перкинс о защите Д’Анджело Расселла: «Это просто пощечина тренерскому штабу»

Кендрик Перкинс раскритиковал Д’Анджело Расселла.

Эксперт ESPN разобрал несколько эпизодов с участием разыгрывающего «Лейкерс » из проигранного матча с «Мемфисом».

«Я понимаю, почему Редик критиковал своих игроков, особенно Расселла . Посмотрите на два этих момента, которые случились подряд, посмотрите на этот уровень самоотдачи в защите. Это просто пощечина тренерскому штабу, когда человек играет вот так!

Ты должен быть за пределами площадки – вместе со мной», – произнес известный баскетбольный эксперт.

Расселл в среду провел на площадке меньше 22 минут, набрав 12 очков и 3 передачи при 4 из 12 с игры.

Главный тренер «озерников» Джей Джей Редик объяснил это решение в ротации недостаточным «уровнем соревновательности» и «вниманием к деталям» со стороны баскетболиста.