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Кендрик Перкинс о защите Д’Анджело Расселла: «Это просто пощечина тренерскому штабу»

Кендрик Перкинс раскритиковал Д’Анджело Расселла.

Эксперт ESPN разобрал несколько эпизодов с участием разыгрывающего «Лейкерс» из проигранного матча с «Мемфисом».

«Я понимаю, почему Редик критиковал своих игроков, особенно Расселла. Посмотрите на два этих момента, которые случились подряд, посмотрите на этот уровень самоотдачи в защите. Это просто пощечина тренерскому штабу, когда человек играет вот так!

Ты должен быть за пределами площадки – вместе со мной», – произнес известный баскетбольный эксперт.

Расселл в среду провел на площадке меньше 22 минут, набрав 12 очков и 3 передачи при 4 из 12 с игры.

Главный тренер «озерников» Джей Джей Редик объяснил это решение в ротации недостаточным «уровнем соревновательности» и «вниманием к деталям» со стороны баскетболиста.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoКендрик Перкинс
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logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoД’Анджело Расселл
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