Кендрик Перкинс о защите Д’Анджело Расселла: «Это просто пощечина тренерскому штабу»
Кендрик Перкинс раскритиковал Д’Анджело Расселла.
Эксперт ESPN разобрал несколько эпизодов с участием разыгрывающего «Лейкерс» из проигранного матча с «Мемфисом».
«Я понимаю, почему Редик критиковал своих игроков, особенно Расселла. Посмотрите на два этих момента, которые случились подряд, посмотрите на этот уровень самоотдачи в защите. Это просто пощечина тренерскому штабу, когда человек играет вот так!
Ты должен быть за пределами площадки – вместе со мной», – произнес известный баскетбольный эксперт.
Расселл в среду провел на площадке меньше 22 минут, набрав 12 очков и 3 передачи при 4 из 12 с игры.
Главный тренер «озерников» Джей Джей Редик объяснил это решение в ротации недостаточным «уровнем соревновательности» и «вниманием к деталям» со стороны баскетболиста.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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