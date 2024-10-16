Д’Анджело Расселл отпраздновал 3-очковый через Стефа Карри танцем шимми. Лидер «Уорриорз» ответил аналогичным образом
Д’Анджело Расселл и Стефен Карри обменялись 3-очковыми и шимми.
Разыгрывающий «Лейкерс» отпраздновал дальнее попадание с сопротивлением лидера «Уорриорз» движением шимми.
В ответном владении 2-кратный MVP НБА ответил аналогичным образом.
«Голден Стэйт» одержал победу в предсезонном матче со счетом 111:97.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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