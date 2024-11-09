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Джей Джей Редик о реакции на промах Расселла: «Я не зомби, у меня есть эмоции. Но это не было связано исключительно с Д’Анджело»

Джей Джей Редик прояснил свою реакцию на момент с участием Д’Анджело Расселла .

После одного из промахов разыгрывающего в матче с «Мемфисом» главный тренер «Лейкерс» не мог усидеть на своем месте.

«Некоторые молодые ребята из штаба обратили на это мое внимание сегодня утром. Прежде всего, скажу, что баскетбол для меня – эмоциональная игра. Я соревновательный, страстный человек. Иногда на короткое время вы теряете контроль над эмоциями.

Это не первый раз, когда происходит подобное, буду честен с вами. Возможно, это первый раз, когда что-то подобное попало в соцсети. И это произойдет снова. Это может произойти через два часа. Так все устроено.

Я не зомби. Так мы называем невыразительных людей, не отличающихся страстью и желанием побеждать. Я не зомби. Мне бы не хотелось видеть себя в таком свете.

Я и забыл, что такая реакция имела место. Хочу прояснить кое-что. Мы с Ди-Ло говорили об этом сегодня. Это не было связано исключительно с ним. Да, это произошло после того, как он, по-моему, совершил тот бросок из угла... Но этому предшествовало 25 владений с участием разных игроков.

Когда у вас результат 1-3 во время выезда и происходит такой розыгрыш, вы проявляете какие-то эмоции. Но это не было реакцией только на момент с Расселлом, не было направлено в его сторону. Это было связано с серией наших розыгрышей в течение двух с половиной четвертей, которые предшествовали этому. Это не про Ди-Ло», – сказал главный тренер «Лейкерс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: House of Highlights
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