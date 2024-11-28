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Крис Пол и Д’Анджело Расселл обменялись толчками

Д’Анджело Расселл ответил на агрессивный контакт со стороны Криса Пола.

Инцидент произошел под конец 2-й четверти матча. Разыгрывающий «Лейкерс» плотно опекал ветерана «Сперс» сразу после ввода мяча из-за лицевой линии. Крис Пол жестко отмахнулся от него под своим кольцом и получил ответный намеренный толчок при выходе на половину поля соперника. В конфликт вмешались игроки и персонал.

В результате Пол получил право на 2 штрафных броска.

«Лейкерс» выиграли матч со счетом 119:101.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints в сети X
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