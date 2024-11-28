Крис Пол и Д’Анджело Расселл обменялись толчками
Д’Анджело Расселл ответил на агрессивный контакт со стороны Криса Пола.
Инцидент произошел под конец 2-й четверти матча. Разыгрывающий «Лейкерс» плотно опекал ветерана «Сперс» сразу после ввода мяча из-за лицевой линии. Крис Пол жестко отмахнулся от него под своим кольцом и получил ответный намеренный толчок при выходе на половину поля соперника. В конфликт вмешались игроки и персонал.
В результате Пол получил право на 2 штрафных броска.
«Лейкерс» выиграли матч со счетом 119:101.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints в сети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости