Крис Пол и Д’Анджело Расселл обменялись толчками

Д’Анджело Расселл ответил на агрессивный контакт со стороны Криса Пола.

Инцидент произошел под конец 2-й четверти матча. Разыгрывающий «Лейкерс » плотно опекал ветерана «Сперс» сразу после ввода мяча из-за лицевой линии. Крис Пол жестко отмахнулся от него под своим кольцом и получил ответный намеренный толчок при выходе на половину поля соперника. В конфликт вмешались игроки и персонал.

В результате Пол получил право на 2 штрафных броска.

«Лейкерс» выиграли матч со счетом 119:101.