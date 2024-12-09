Джоэл Эмбиид вернулся в строй и оформил дабл-дабл – 31 очко и 12 подборов против «Чикаго»

Джоэл Эмбиид вернулся в состав «Филадельфии».

Центровой набрал 31 очко (13 из 28 с игры), 12 подборов и 4 передачи за 33 минуты во встрече с «Чикаго » (108:100).

Эмбиид перед этим пропустил семь матчей подряд из-за проблем с левым коленом.

Лидер «Сиксерс» сыграл только в пяти матчах из 22 в текущем регулярном чемпионате.

Трио Эмбиида, Тайриза Макси и Пола Джорджа одержало свою первую победу вместе в качестве партнеров по команде.