Джоэл Эмбиид вернулся в строй и оформил дабл-дабл – 31 очко и 12 подборов против «Чикаго»
Джоэл Эмбиид вернулся в состав «Филадельфии».
Центровой набрал 31 очко (13 из 28 с игры), 12 подборов и 4 передачи за 33 минуты во встрече с «Чикаго» (108:100).
Эмбиид перед этим пропустил семь матчей подряд из-за проблем с левым коленом.
Лидер «Сиксерс» сыграл только в пяти матчах из 22 в текущем регулярном чемпионате.
Трио Эмбиида, Тайриза Макси и Пола Джорджа одержало свою первую победу вместе в качестве партнеров по команде.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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