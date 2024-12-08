Джейлен Смит забросил с центра площадки под сирену

Джейлен Смит забросил с центра площадки.

Центровой «Чикаго » завершил третью четверть матча против «Филадельфии» точным броском с центра площадки под сирену.

Матч закончился победой «Сиксерс» со счетом 108:100. Джоэл Эмбиид набрал 31 очко и 12 подборов, Тайриз Макси оформил трипл-дабл – 25 очков, 11 подборов и 14 передач.