Джейлен Смит забросил с центра площадки под сирену
Джейлен Смит забросил с центра площадки.
Центровой «Чикаго» завершил третью четверть матча против «Филадельфии» точным броском с центра площадки под сирену.
Матч закончился победой «Сиксерс» со счетом 108:100. Джоэл Эмбиид набрал 31 очко и 12 подборов, Тайриз Макси оформил трипл-дабл – 25 очков, 11 подборов и 14 передач.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт НБА в соцсети X
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