Джоэл Эмбиид, Тайриз Макси и Пол Джордж одержали первую победу вместе

«Филадельфия» обыграла «Чикаго» в гостях – 108:100.

Трио Джоэла Эмбиида, Тайриза Макси и Пола Джорджа одержало свою первую победу вместе в качестве партнеров по команде.

Макси оформил первый трипл-дабл в карьере и обновил личный рекорд по количеству передач в одном матче – 25 очков, 11 подборов и 14 передач. Он стал первым защитником «Сиксерс», оформившим трипл-дабл, после Джеймса Хардена (2023).

Эмбиид, вернувшийся в строй после семи пропущенных матчей, набрал 31 очко, сделал 12 подборов и 4 передачи. Джордж отметился 12 очками и 7 подборами.

«Сиксерс» находятся на 12-м месте в Восточной конференции с результатом 7-15.