Джоэл Эмбиид, Тайриз Макси и Пол Джордж одержали первую победу вместе
«Филадельфия» обыграла «Чикаго» в гостях – 108:100.
Трио Джоэла Эмбиида, Тайриза Макси и Пола Джорджа одержало свою первую победу вместе в качестве партнеров по команде.
Макси оформил первый трипл-дабл в карьере и обновил личный рекорд по количеству передач в одном матче – 25 очков, 11 подборов и 14 передач. Он стал первым защитником «Сиксерс», оформившим трипл-дабл, после Джеймса Хардена (2023).
Эмбиид, вернувшийся в строй после семи пропущенных матчей, набрал 31 очко, сделал 12 подборов и 4 передачи. Джордж отметился 12 очками и 7 подборами.
«Сиксерс» находятся на 12-м месте в Восточной конференции с результатом 7-15.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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