Джоэл Эмбиид может принять участие в игре с «Чикаго»

Джоэл Эмбиид может вернуться на площадку.

Статус центрового на ранний матч с «Чикаго » (21:00 по московскому времени) был изменен на «под вопросом». Выездная игра может стать 5-й для баскетболиста в этом сезоне. Ее пропуск лишит Эмбиида возможности бороться за основные индивидуальные награды текущего чемпионата (правило 65 матчей).

Последние 7 игр центровой отсутствовал с формулировкой «контроль состояния колена/личные обстоятельства».

Матч может стать вторым, в котором Эмбиид сыграет с Полом Джорджем и Тайризом Макси . «Филадельфия » занимает 13-е место на Востоке с результатом 6-15.