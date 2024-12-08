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Джоэл Эмбиид может принять участие в игре с «Чикаго»

Джоэл Эмбиид может вернуться на площадку.

Статус центрового на ранний матч с «Чикаго» (21:00 по московскому времени) был изменен на «под вопросом». Выездная игра может стать 5-й для баскетболиста в этом сезоне. Ее пропуск лишит Эмбиида возможности бороться за основные индивидуальные награды текущего чемпионата (правило 65 матчей).

Последние 7 игр центровой отсутствовал с формулировкой «контроль состояния колена/личные обстоятельства».

Матч может стать вторым, в котором Эмбиид сыграет с Полом Джорджем и Тайризом Макси. «Филадельфия» занимает 13-е место на Востоке с результатом 6-15.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Philadelphia Inquirer
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