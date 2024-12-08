«Леброн Джеймс звонил мне дважды, но я сказал: «Нет, они должны меня уважать». Тайрон Лю рассказал о предложении от «Лейкерс»

Тайрон Лю объяснил, почему он отклонил предложение «Лейкерс».

«Леброн Джеймс звонил мне, он звонил мне дважды. Он позвонил и спросил: «Что мне нужно сделать?» Я ответил: «Нет, я хочу, чтобы они меня уважали. Я не хочу заключать с вами сделку. Если они не уважают меня так, как я этого заслуживаю, то все в порядке».

Он не разозлился, он не был зол на меня, но он и Рич Пол оба вмешались и спросили: «Что нам нужно сделать, чтобы заключить сделку?» Мне не понравилось, как это было сделано.

Я считаю, что они не проявили ко мне должного уважения. Они предложили мне работу на трехлетней основе и хотели выбрать мой стиль тренерской работы, но я не хотел этого, и тем более, будучи тренером-чемпионом, не хотел заключать трехлетний контракт, когда все остальные получают пятилетние контракты и больше денег. Кроме того, я хотел выбрать себе штаб.

Я посчитал, что это пощечина, и как молодой чернокожий главный тренер я решил, что это плохой пример для других парней, которые придут после меня», — сказал главный тренер «Клипперс ».