Тайрон Лю: «Разговаривал с Каваем Ленардом по ночам, когда он чуть не плакал»
Тайрон Лю заступился за Кавая Ленарда, которого критикуют за травмы.
«Его это очень расстраивает. Он хочет быть на паркете, он хочет играть в каждом матче, но это всегда случается в самый неудачный момент. Не было такого, чтобы он сказал: «Мы выходим в плей-офф, я не хочу играть».
Были тяжелые дни, тяжелые ночи. Я разговаривал с Каваем по ночам, когда он чуть не плакал и говорил о том, как он подвел команду.
Но с травмами ничего не поделаешь. Он один из тех, кто очень усердно работает каждый день, чтобы быть на паркете, быть на площадке. Это просто невезение», – сказал главный тренер «Клипперс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Стивена Эй Смита
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