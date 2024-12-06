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Норман Пауэлл: «Наш нынешний баскетбол ориентирован на команду, а не на звезд»

Норман Пауэлл описал состояние «Клипперс».

«Наш баскетбол с нынешней группой парней – не в качестве критики кого-либо – больше ориентирован на команду, чем на звезд. У нас было 4 суперзвезды и кандидата в Зал славы, все привыкли действовать определенным образом. Тяжело заставить такую команду взаимодействовать. Были примеры успехов, как в «Голден Стэйт», но когда ты пытаешься сделать все быстро, все не всегда складывается хорошо, особенно когда парни подвержены травмам, и тяжело наладить «химию».

В этом сезоне у нас все ориентированы на команду. Все готовы учиться, расти, у всех психология «все для победы». Все слушают тренера, принимают свои задачи. Никакого эго. Очень позитивная атмосфера. Чистый баскетбол.

Тайрон Лю сосредоточился на том, чтобы все оказывались на своих местах и отталкивались от навыков друг друга. Мы очень разнообразны, немного моложе, немного атлетичнее. Отсюда агрессия в атаке и защите, потери у соперника. Офис закрыл дыры в составе разнообразными игроками вместо пары баскетболистов. Лю нравится возможность комбинировать и варьировать ротацию. Ребята в нынешнем составе отлично сочетаются с тренером, все упорные и хваткие, готовы бороться до финальной сирены. Это главное», – заключил защитник «Клипперс».

Команда идет на 6-м месте в Западной конференции НБА с результатом 14-10.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: HoopsHype
logoГолден Стэйт
logoКлипперс
logoНБА
logoТайрон Лю
logoНорман Пауэлл
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