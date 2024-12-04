«Даже когда у нас четыре матча за пять дней». По словам Тайрона Лю, Джеймс Харден отказывается пропускать игры

Джеймс Харден отказывается пропускать бэк-ту-бэки.

По словам главного тренера «Клипперс » Тайрона Лю , разыгрывающий Джеймс Харден отказывается пропускать матчи, даже когда команда хочет дать ему выходной.

«Даже когда мы хотим посадить его на скамейку, когда у нас четыре матча за пять дней, он не хочет пропускать игры», – передает слова тренера журналист Джоуи Линн.