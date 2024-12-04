«Даже когда у нас четыре матча за пять дней». По словам Тайрона Лю, Джеймс Харден отказывается пропускать игры
Джеймс Харден отказывается пропускать бэк-ту-бэки.
По словам главного тренера «Клипперс» Тайрона Лю, разыгрывающий Джеймс Харден отказывается пропускать матчи, даже когда команда хочет дать ему выходной.
«Даже когда мы хотим посадить его на скамейку, когда у нас четыре матча за пять дней, он не хочет пропускать игры», – передает слова тренера журналист Джоуи Линн.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: твиттер журналиста Джоуи Линна
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