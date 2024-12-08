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Тайрон Лю о возвращении Кавая Ленарда до Рождества: «Не знаю. Кто это сказал?»

Тайрона Лю спросили о реабилитации Кавая Ленарда.

Известный обозреватель Билл Симмонс сообщил, что звездный форвард должен вернуться в состав команды до Рождества. Главному тренеру Тайрону Лю задали вопрос об этом на пресс-конференции.

«Не знаю, не знаю. Кто это сказал?», – поинтересовался специалист. Журналисты проинформировали его об источнике информации.

Лю сказал, что Леонард не был на тренировке и работает самостоятельно.

По сообщению прессы, Ленард был на площадке после завершения общих занятий, однако не стал начинать работу в присутствии репортеров, которым сказали прекратить съемку.

«Клипперс» занимают 6-е место в Западной конференции с результатом 14-10. Лидирующий в команде по средней результативности (23,9) защитник Норман Пауэлл недавно замечал, что ровный состав с возможностью свободной ротации и комбинирования разных игроков лучше отвечает желаниям и способностям главного тренера.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Томера Азарли
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