Тайрон Лю о возвращении Кавая Ленарда до Рождества: «Не знаю. Кто это сказал?»

Тайрона Лю спросили о реабилитации Кавая Ленарда.

Известный обозреватель Билл Симмонс сообщил , что звездный форвард должен вернуться в состав команды до Рождества. Главному тренеру Тайрону Лю задали вопрос об этом на пресс-конференции.

«Не знаю, не знаю. Кто это сказал?», – поинтересовался специалист. Журналисты проинформировали его об источнике информации.

Лю сказал, что Леонард не был на тренировке и работает самостоятельно.

По сообщению прессы, Ленард был на площадке после завершения общих занятий, однако не стал начинать работу в присутствии репортеров, которым сказали прекратить съемку.

«Клипперс » занимают 6-е место в Западной конференции с результатом 14-10. Лидирующий в команде по средней результативности (23,9) защитник Норман Пауэлл недавно замечал , что ровный состав с возможностью свободной ротации и комбинирования разных игроков лучше отвечает желаниям и способностям главного тренера.