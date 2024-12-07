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«Лазанья, пицца и паста». Опубликовано меню Глена Дэвиса в тюрьме

TMZ опубликовал меню Глена Дэвиса в тюрьме.

Бывший игрок НБА отбывает 40-месячный срок в Федеральном тюремном лагере в Дулуте, штат Миннесота, за участие в мошеннической схеме.

TMZ Sports удалось заполучить меню первых нескольких недель Дэвиса в тюрьме. На первой неделе у баскетбола были на выбор пицца, паста Альфредо, лазанья и тако. На второй неделе он питался немного полезнее, в списке были индейка, стейк и ростбиф.

За несколько месяцев до начала отбывания срока Дэвис заявлял, что собирается использовать время в изоляции, чтобы похудеть и накачаться.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
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