«Лазанья, пицца и паста». Опубликовано меню Глена Дэвиса в тюрьме
TMZ опубликовал меню Глена Дэвиса в тюрьме.
Бывший игрок НБА отбывает 40-месячный срок в Федеральном тюремном лагере в Дулуте, штат Миннесота, за участие в мошеннической схеме.
TMZ Sports удалось заполучить меню первых нескольких недель Дэвиса в тюрьме. На первой неделе у баскетбола были на выбор пицца, паста Альфредо, лазанья и тако. На второй неделе он питался немного полезнее, в списке были индейка, стейк и ростбиф.
За несколько месяцев до начала отбывания срока Дэвис заявлял, что собирается использовать время в изоляции, чтобы похудеть и накачаться.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
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