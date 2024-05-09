Глен Дэвис приговорен к 40 месяцам тюремного заключения за мошенничество
Бывший игрок НБА Глен Дэвис проведет более трех лет в тюрьме.
Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона» приговорен федеральным судьей к 40 месяцам тюремного заключения, а также к трем годам контролируемого освобождения.
В ноябре 2023 года Дэвис был признан виновным в мошенничестве в сфере здравоохранения.
Более 20 человек, в том числе бывшие игроки НБА, такие как Терренс Уильямс и Кейон Дулинг, были приговорены по делу о подаче ложных страховых заявлений с целью получить компенсацию за медицинские услуги игрокам НБА.
Дэвис также обязан выплатить 80 000 долларов в качестве компенсации. Условия его условно-досрочного освобождения включают посещение занятий по финансовому менеджменту и обязательное лечение от наркозависимости.
Люди зарабатывали миллионы, успешно их профукивали и потом пушки/наркота/ещё какая-то фигня.
Финансовой грамотности не научишь, если человек не хочет.
Занимаюсь бизнесом 10 лет. Не мог позволить себе жить на широкую ногу лет 7. Только поимев финансовую подушку и наладив нормальный постоянный поток средств позволил дорогой авто, дополнительную недвижимость и так далее.