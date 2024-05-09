Глен Дэвис приговорен к 40 месяцам тюремного заключения за мошенничество

Бывший игрок НБА Глен Дэвис проведет более трех лет в тюрьме.

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона» приговорен федеральным судьей к 40 месяцам тюремного заключения, а также к трем годам контролируемого освобождения.

В ноябре 2023 года Дэвис был признан виновным в мошенничестве в сфере здравоохранения.

Более 20 человек, в том числе бывшие игроки НБА, такие как и , были приговорены по делу о подаче ложных страховых заявлений с целью получить компенсацию за медицинские услуги игрокам НБА.

также обязан выплатить 80 000 долларов в качестве компенсации. Условия его условно-досрочного освобождения включают посещение занятий по финансовому менеджменту и обязательное лечение от наркозависимости.