Глен Дэвис приговорен к 40 месяцам тюремного заключения за мошенничество

Теги происшествия Кейон Дулинг НБА Глен Дэвис Терренс Уильямс Баскетбол

Бывший игрок НБА Глен Дэвис проведет более трех лет в тюрьме.

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона» приговорен федеральным судьей к 40 месяцам тюремного заключения, а также к трем годам контролируемого освобождения.

В ноябре 2023 года Дэвис был признан виновным в мошенничестве в сфере здравоохранения.

Более 20 человек, в том числе бывшие игроки НБА, такие как Терренс Уильямс и Кейон Дулинг, были приговорены по делу о подаче ложных страховых заявлений с целью получить компенсацию за медицинские услуги игрокам НБА.

Дэвис также обязан выплатить 80 000 долларов в качестве компенсации. Условия его условно-досрочного освобождения включают посещение занятий по финансовому менеджменту и обязательное лечение от наркозависимости.

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6 комментариев
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бесконечно можно смотреть на три вещи: как бывшие баскетболисты дуют марихуану, закусывают курочкой и теряют последние накопления, влезая в любую нелепую шляпу.
+9
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+9
Ответ quznez
бесконечно можно смотреть на три вещи: как бывшие баскетболисты дуют марихуану, закусывают курочкой и теряют последние накопления, влезая в любую нелепую шляпу.
+100.
Люди зарабатывали миллионы, успешно их профукивали и потом пушки/наркота/ещё какая-то фигня.
Финансовой грамотности не научишь, если человек не хочет.
Занимаюсь бизнесом 10 лет. Не мог позволить себе жить на широкую ногу лет 7. Только поимев финансовую подушку и наладив нормальный постоянный поток средств позволил дорогой авто, дополнительную недвижимость и так далее.
+3
-1
+2
ну заодно менеджмент освоит на халяву)
+1
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+1
Ответ Abdulla
+100. Люди зарабатывали миллионы, успешно их профукивали и потом пушки/наркота/ещё какая-то фигня. Финансовой грамотности не научишь, если человек не хочет. Занимаюсь бизнесом 10 лет. Не мог позволить себе жить на широкую ногу лет 7. Только поимев финансовую подушку и наладив нормальный постоянный поток средств позволил дорогой авто, дополнительную недвижимость и так далее.
Пока вы получали образование, эти ребята стучали мячом в пол, умирали в спортзалах и лишались здоровья на площадках, а еще деньги на них сваливаются достаточно рано и конечно быстро вырисовывается «замечательное окружение» из всяких братков и эскортниц, в такой обстановке достаточно сложно быть интеллектуалом
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Ответ quznez
бесконечно можно смотреть на три вещи: как бывшие баскетболисты дуют марихуану, закусывают курочкой и теряют последние накопления, влезая в любую нелепую шляпу.
2024 год а кто-то до сих пор шутит про курочку и марихуану
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