Глен Дэвис о тюремном сроке: «Это единственный способ удержать меня от поедания гамбургеров»

Теги НБА Глен Дэвис Баскетбол

Глен Дэвис отреагировал на тюремный срок.

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона» приговорен федеральным судьей США к 40 месяцам тюремного заключения, а также к трем годам контролируемого освобождения.

В ноябре 2023 года Дэвис был признан виновным в мошенничестве в сфере здравоохранения.

Баскетболист провел эфир в соцсетях после судебного заседания.

«Клянусь Богом, я скоро буду в хорошей форме. Единственный способ удержать меня от поедания гамбургеров – это посадить в тюрьму.

Так сказал Бог: я не позволю тебе есть гамбургеры, и я посажу тебя в тюрьму. Не хочешь перестать есть гамбургеры и чипсы? Ты попадешь в тюрьму. Так что теперь я стану Дуэйном Джонсоном», – сказал Дэвис.

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3 комментария
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Он либо совсем безмозглый, либо шутник и оптимист, который во всём старается найти хоть какие-то плюсы
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