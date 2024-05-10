Глен Дэвис о тюремном сроке: «Это единственный способ удержать меня от поедания гамбургеров»

Глен Дэвис отреагировал на тюремный срок.

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона» приговорен федеральным судьей США к 40 месяцам тюремного заключения, а также к трем годам контролируемого освобождения.

В ноябре 2023 года Дэвис был признан виновным в мошенничестве в сфере здравоохранения.

Баскетболист провел эфир в соцсетях после судебного заседания.

«Клянусь Богом, я скоро буду в хорошей форме. Единственный способ удержать меня от поедания гамбургеров – это посадить в тюрьму.

Так сказал Бог: я не позволю тебе есть гамбургеры, и я посажу тебя в тюрьму. Не хочешь перестать есть гамбургеры и чипсы? Ты попадешь в тюрьму. Так что теперь я стану Дуэйном Джонсоном», – сказал .