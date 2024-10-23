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«Всех люблю. У вас все будет хорошо». Глен Дэвис отправился в тюрьму

Глен Дэвис попрощался перед отправкой в тюрьму.

Бывший игрок НБА Глен Дэвис во вторник опубликовал в соцсети прощальное видео для своих поклонников перед тем, как отправиться в тюрьму.

В видеоролике Дэвис улыбался, рассказывая, что направляется в Федеральный тюремный лагерь в Дулуте, штат Миннесота, где он начнет отбывать 40-месячный срок.

«Всех люблю. Всех люблю. У вас все будет хорошо!» – произнес Дэвис.

В ноябре 2023 года чемпион НБА был признан виновным в мошенничестве в сфере здравоохранения.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
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